Lavastus räägib loo kolmest vennast, kus kahel vanemal vennal Ivaril ja Gunnaril on tõsine konflikt noorema velje Peetriga, kuna nad arvavad, et too on oma sünniga ema sõna otseses mõttes hauda ajanud. Seetõttu on Peeter vanemate vendade pideva kiusu all.