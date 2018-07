Festivalil seatakse potid ritta ja peetakse padjasõda

Seekordse Väätsa kortermajade festivali märksõnadeks on korraldajad välja pakkunud köögi ja kodused toidud ning kohalikke on julgustatud avama oma köögid külalistele ning pakkuma seal valmistatud erinevaid toiduelamusi. Et korteriköögid just väga palju rahvast ei mahuta ning ega iga perenaine-peremees vist suuri rahvamasse oma koju tahagi, siis ootab laupäeval majade vahel külastajaid suur vabaõhurestoran.