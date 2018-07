Linna- ja kultuurirahvas muretseb Wabalinna maja tuleviku pärast

Murelike linnakodanike ja kultuuriinimeste pöördumise ajendiks on asjaolu, et Tallinna 11 hoonesse, kus seni on tegutsenud Wabalinna maja, on kavas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toel rajada ajakeskuse Wittenstein laiendus, mis heakskiidu saanud projekti järgi tähendab hoone senise tegevuse lõppu. Pöördumisele on lisaks paidelastele allkirja andnud mitmed Eesti muusikud nagu Vaiko Eplik ja Mari Kalkun, samuti kirjanik Valdur Mikita.