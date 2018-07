Tee-ehitus tõi nähtavale kuus inimskeletti

Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas sõnas, et Tallinna–Tartu maantee ehitusel tuli kaevetööde käigus välja matmispaik. Tegemist on maahaudadega kalmistuga ning seni paljandunud leidude põhjal saab dateerida laia ajavahemikku muinasaja lõpust Rootsi aja lõpuni (11/12. saj – 17/18. saj). «Kalmistu asub Saarnakõrve külast veidi eemal, kõrgemal künkal, ajaloolise küladevahelise ühendustee ääres. Kalmistuala on olnud üpris suur, 100–150 meetri pikkune,» lausus Kadakas.