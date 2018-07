Tulevasele piimakombinaadile oluline tee ehitus võib peatselt alata

Kui kuu aja eest sai Paide linnavalitsus halva üllatuse osaliseks, et Mündi ja Raudtee tänavate remondihange on vaidlustatud, siis nüüd on olukord lahenenud ning hanke võitnud Yit Infra Eesti AS võib hakata tee-ehituseks ettevalmistusi tegema.