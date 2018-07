Talupäevadel saab lennata ja etendust vaadata

Talupäevade korraldaja Enno Must ütles, et tänavu tähistavad talupäevad juba 27. toimumisaastat ja sellega on nad ühe pikema traditsiooniga, katkematult ja samas paigas toimuva suurürituse korraldajad. «Oleme aastate jooksul oma programmis küll muutusi teinud, korraldanud erinevaid konkursse ja võistlusi, samaks on aga jäänud see meeldiv tava ja sõpradega kokkusaamise rõõm,» sõnas Must.