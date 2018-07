Rattakrossi tiitlivõistlus pakkus elamusi

Võistlustulle asus 18 ratturit, kes pidid taluma troopilist kuumust raskel ja tehnilisel rajal. Türi rattaklubi esindaja Tauri Must ütles, et võistlejate arv oli üsna ootuspärane. «Lootsime osalejaid sinna 25 kanti, sest teadsime, et samal päeval toimuvad ka Eesti meistrivõistlused ja litsentsiga sõitjad lähevad sinna osalema. Meie eesmärk oligi pakkuda elamusterohket alternatiivi harrastusratturitele,» selgitas ta.