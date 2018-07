Pommeri aed võlub inimesi ja loomi

See oli aastal 2002 ning internetis sobivate kinnistute otsimine oli kauge tulevik. Kuulutust nägid nad hoopis Kuldse Börsi paberlehes ning kuna hind oli vaid veidi kallim suvilatest Joodil, suundusid õhtuhämaruses kohe maja vaatama. See hetk, kui nad seisid Tiigi ja Rahu tänava ristmikul ning võimalikku tulevast kodu vaatasid, on mõlemal eredalt meeles. «Tahtjaid oli palju, aga maja omanikuks olnud vanamemm otsustas meile müüa, sest meil olid väikesed lapsed, kellel oleks siis kuskil joosta,» meenutas Elo.