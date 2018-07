Väinjärvel käis sport ja pidu käsikäes

Ettevõtmise üks eestvedajaid, Daana Suun, ütles, et Väinjärve veepidu külastas kahe päeva jooksul üle 2000 inimese. «Valla ja kohalike tagasiside on olnud valdavalt hea. Samuti olid üritusest vaimustunud esinemas käinud artistid, kellest peale Koit Toome olid kõik Väinjärvel esimest korda,» lausus ta.

Suun märkis, et esimene aasta on ikka õppimise aasta ja neil on kindlasti kavas mõne aja möödudes valla esindajatega arutada, mida saaks paremini teha. «Ürituse korralduseks on firmal viieaastane leping ja oleme huvitatud, et järgmised peod tuleksid veelgi paremad ja tooksid kohale veel rohkem rahvast,» lausus ta.