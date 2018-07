Järvamaa esindusklubile oli see ajalooline päev, sest 20aastasest nigeerlasest sai Paide linnameeskonna esimene mängija, kes on siirdunud välisklubisse. Ülemineku rahasumma ja tingimused on klubide kokkuleppel konfidentsiaalsed.

Paide linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli ütles, et see päev on meeskonna ajaloos uus teetähis. «Kuigi oleme mõistagi nukrad, et meie ründeliin jäi ilma Samsoni kaliibriga mängijast, siis kaalub siiras rõõm ja uhkus selle kaotuse kindlasti üles,» lausus ta.