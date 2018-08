Keskeestlased võtavad tarbimislaenu teadlikult

Uuringu tellinud laenuteenuste osutaja BestCrediti teatel on Lääne- ja Kesk-Eestis kõige teadlikumad finantsteenuste kasutajaid, kes hindavad suurpankade kõrval väiksemate pakutavat, ennekõike just lihtsamat ja kiiremat asjaajamist.

BestCrediti juhataja August Käära ütles, et alternatiivsete laenutoodete turg on pärast vastutustundliku laenuandmise põhimõtete vastuvõttu viimase kümne aastaga märgatavalt puhastunud. «Teenuste ring on märksa laiem kui vaid kiirlaenud,» lisas ta.