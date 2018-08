Vaba aega võib veeta seltsilisena

Kui vanem õdedest on juba neli aastat abistamas üht üle 90aastast prouat, siis Šarapova on sama inimese juures abis käinud kuus aastat. Kui vaja, lähevad nad poodi, teevad söögi, viivad ajalehe, koristavad tuba ja abistavad hügieenitoimingutes. Samuti ajavad juttu, et aeg kiiremini läheks.