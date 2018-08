Vanatehnika killavoor tõi Järva-Jaani hulk kummalisi kulgureid

Vanatehnika varjupaiga peremees ja paraadi korraldaja Tuve Kärner ütles, et kuigi ta kirjapanekulehti pole näinud, usub ta, et väikesõidukeid ja kummalisi sõidukeid on ehk pooleks, varjupaiga sõidukeid on rongkäigus umbes 30. Hetk hiljem arvud kokku löönud, teatas Kärner, et Eesti aastapäeva auks tuli masinaid kokku täpselt sada. «Rõõm, et nii palju tehnikat on kohale toodud ning rahvas hindab oma silmarõõme, kuigi erilise aplausi saavad need, kes paraadi nööri otsas lõpetavad,» ütles ta.