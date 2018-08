OÜ Rebruk Farmi agronoom Einar Lepiste loodab, et umbes kolme nädala pärast valmiv suviraps annab saaki kolm tonni hektarilt.

Koristushooajal on selgunud, et rapsipõldude saagikus on valdavalt väiksem kui eelmisel aastal, aga selle hüvitab tänavu parem kvaliteet.