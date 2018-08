Küberneetiku teedehuvi äratas riigikantselei tähelepanu

Valdo Praust seisab Jalgrattamuuseumi lävel, kus eile toimus ka tema raamatu esitlus. Muuseum on ehitatud endisesse Väätsa vallamajja.

Valdo Praust on järvakate seas tuntud kui Väätsal asuva Eesti jalgrattamuuseumi eestvedaja. Praust on hariduselt küberneetik, ent huvi ajaloo ja vanade asjade vastu on pannud teda koguma jalgrattaid ja kirjutama raamatuid.