Kooli pargis on õige mitmel puul silt juures. Ühelt on lugeda, et omanimeline puu – Quercus robus ehk harilik tamm – kasvab mehel, kes on teiste mälestuseks lugematul hulgal puid istutanud. 2007. aasta juunis istutati mälestuspuu kauaaegsele vilistlaskogu esimehele, teadlasele Jaan Eilartile.