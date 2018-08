Tuletõrjesportlased hoiavad kiivrit kõrgel

Võrus sündis uus naiste konksredeliga ronimise Eesti rekord, mille tegi Paidest pärit Edit Tammepõld. Ka senine rekord oli tema nimel. Aja 8,51 jooksis ta täpselt aasta tagasi samuti Võrus. Nüüd on naiste selle ala tippmark 8,15.

Edit Tammepõld märkis, et see on oluline rekordiparandus. «Nii võimsalt pole ma oma seniseid aegu veel üle jooksnud,» ütles ta.