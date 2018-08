Põllumaade hinnatõusu hoog rauges märgatavalt

Maa-ameti andmetel on tänavu Järvamaal põllumaa hektar umbes 30 eurot kallim kui möödunud aastal. Kaheksa kuuga on kujunenud keskmiseks hinnaks umbes 3170 eurot.

Kahe äärmuse vahe on siiski üsna suur: väikseim hind, mis haritava maa müüja on tänavu hektari pealt kätte saanud, on 760 eurot, ja suurim hind 4870 eurot.