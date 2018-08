Hundiga lipp sai õnnistuse

Vaatamata sellele, et nädala esimese päeva ennelõuna oli hall ja vihmane ning üldse mitte pidupäevale kohane, oli Järva-Jaani Ristija Johannese kirikusse liputseremooniast osa saama tulnud muljetavaldav hulk inimesi. «Ega sellist asja ju iga päev näe, et lipu õnnistamist ise tunnistada saab, ja minu arvates on see lipp täitsa ilus,» sõnas sõbranna käevangus kiriku uksest sisse astunud vanem proua.

«Pean ausalt tunnistama, et olen üks neist, kellel on uut vappi raske omaks võtta,» ütles oma kõnes kirikusse kogunenud rahvale aga assessor ja koguduse õpetaja Katrin-Helena Melder. Ta pidas silmas seda, et valla vapiloomaks on valitud hunt. Hunt, kes enamasti seostub kurjuse ja pahatahtlikkusega. «Ent ometi oleme valinud just hundi eesti rahvusloomaks, ju siis on temas midagi positiivset ka,» leidis Melder siiski.