Koletistel kipuvad olema mitmesugused ilmed, kuid neid ühendab see, et nad on inimeste silmis ebaloomulikud. Näitlejat Kirill Havanskit paneb see küsima, et kui tema kehas elab korraga nii tema ise kui ka tema kehastatav tegelaskuju, siis kas see ei tee ka temast koletist.

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX