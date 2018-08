Peetri kooli uus õppeaasta algab uues majas

Endistes Kareda raamatukogu ja vallavalitsuse ruumides on klassid õige pea valmis õpilasi vastu võtma. Peetri kooli uue direktori Raigo Prantsi hinnangul on ehitus kulgenud rohkem kui ootuspäraselt. «Isegi kiiremini on läinud,» sõnas ta.

Prants lisas, et tööd on kõikides ruumides põhimõtteliselt valmis, vaja on veel mööbliga sisustada. «See kõik on nipe-näpe. Tahvlid (spetsiaalse värviga tehtud markertahvlid – toim) on paigas ja asjad saame õigel ajal valmis,» ütles ta.