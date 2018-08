Päev hiljem avastati Järva- ja Jõgevamaa piirilt Endla looduskaitsealalt metsapõleng. Kõik viitas sellel, et rakett oli kukkunud just sinna.

Õhuväe ülem kolonel Riivo Valge ütles samal päeval pressikonverentsil, et kaitsevägi on Hispaania hävitajalt väljalastud raketi 95protsendise tõenäosusega leidnud. Ta kinnitas, et inimestelt saadud rohkete vihjete ja raketist radaritele jäänud jälje järgi on raketi lennukoridor tuvastatud.