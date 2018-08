Ostjad pahandavad Maxima nutikassade keerulisuse üle

Maxima nutikassat esimest korda kasutanud Eda Valgema on küll pisut hädas kogu kauba ruudulisele alale mahutamisega, kuid ostu eest maksmisega saab ta kenasti hakkama.

Sel suvel Paide ja Türi Maximasse paigaldatud nutikassad on ostjates esile kutsunud pahameele, sest need on teiste kaupluste nutisüsteemidega võrreldes keerulisemad ja sageli ette tulevad tõrked tekitavad piinlikke olukordi.