Herilaste meeletu suvi

Tänavune kuum ja kuiv suvi on olnud herilastele iseäranis meelepärane. Neid näeb sageli ja kõikjal. On maa sees, hiire- ja mutikäikudes pesitsevaid täpik- ja liht-maaherilasi, on pööningule ja kuuridesse suuremaid ja väiksemaid pesapalle ehitanud metsherilasi ja on suuri vapsikuid, kes leiavad sobiva paiga sageli kuldnoka tühjast pesakastist.