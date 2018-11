Kes on Egiptuses käinud, see teab, et sealsetele elanikele on turg ja kauplemine omamoodi elustiil. Kui eurooplasest turist on oma põhjamaiselt stoilise meelelaadiga nõus maksma kauba eest hinna, mille kaupmees esimesena välja käib, võib ta müüjat hingepõhjani solvata.