Ugala teatri buss viib etendust vaatama

«Selle rohkem kui pool sajandit vältava loo keskmes on vana daam, kes on jõudnud oma eluõhtusse ja jäänud üksinda ning on sunnitud tahes-tahtmata vaatama peeglisse. Nimetagem seda siis Issandaks Jumalaks või südametunnistuseks,» selgitas ta. «Majanduslikus mõttes on Agnes Borck olnud väga edukas, aga ta hing ei leia rahu. Miks? Mis on need sündmused ja seigad, mis talle ikka ja jälle meenuvad?»