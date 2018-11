Hammerbecki põhikooli direktor Vello Talviste ütles, et ujulabussi tellimine on olnud kauane tava. «See on nii olnud kümme või koguni 12 aastat. Algatajad olid omal ajal lastevanemad, kelle põhimure oli laste külmetusoht. Basseinist tulles on lapsed märjad ja temperatuuride suure vahe tõttu võivad tagasiteel hõlpsasti külmetada,» selgitas ta.