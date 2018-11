Reformierakonna ja EKRE piir hägustus

Kuumal ja kuival suvel hakkas võimuliit mõranema, kui EKRE saatis laiali pressiteate, et abivallavanem Marek Kask taandab end ametist. «Haldusreformi üks eesmärk oli juhtimiskulusid kärpida ja juhtimist tõhustada. Abivallavanemana töötades olen selgelt aru saanud, et kaks abivallavanemakohta on liiga palju,» põhjendas Kask. «Seetõttu pean aumehelikuks taanduda ametikohalt, mille olemasolul ma mõtet ei näe.»