Vene hinnangul on kogukonna tunnustus erilisem. Aasta noore tiitlit vastu võttes oli Vene üsna üllatunud, selline tunnustus on talle harjumatu. «Kõik see, mis ma teen, on minu hobi. Kuna tahan seda teha, siis see ei tundu mulle millegi erilisena,» põhjendas ta. Muidugi oli Kaarel Venel tiitli üle hea meel.