Järvakad panevad end Utria dessandil proovile

Järva I võistkonda kuuluvad Alo Aasma, Jürgen Põldma, Arti Kõrgesaar ja Indrek Reismann. «Indrek asendab Janno Viilupit, kes praegu tulla ei saanud, muidu sama tiim, kellega Pitkal peaaegu parimad olime,» selgitas kaitseliitlane Alo Aasma. Aasma märkis, et nende eesmärk on ennekõike võistlushooaeg sisse juhatada. «Vormi ajastame Pitkaks ja Suurbritannia võistluseks, kuhu meid kutsuti septembris Eestit esindama,» lisas ta.

Aasma hinnangul on seekord paras katsumus kohev lumi, mida Ida-Virumaal pidi olema kaks korda rohkem kui Järvamaal. «Samuti kõik ojad, jõed ja nired, mis veel jääkaane all pole ja millest üle saamine on päris keeruline,» sõnas ta.