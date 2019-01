Jääkarussellile pääseb piletit ostmata

Nii see käib: pereisa Indrek annab karussellile hoogu, Paul ja Ruudi naudivad sõitu, ema Merike aitab kelgu liikuma.

Samliku vana koolimaja juures asuva jääkarusselli juures on neljapäeva pärastlõunal rassimist omajagu. Nagu kiuste on ilm vastu hommikut sulale kiskunud ja inimjõul ringi aetava karusselli külge kinnitatud puukelk ei taha esiotsa hästi liikuma minna, lumi selle jalaste all pakib liiga hästi.