Eksib see, kes arvab, et Järvamaa peredes on kõik hästi. Et siin ei lõppe koduseinte vahel peetud tülid märatsemise, puruks löödud ninade ja väljalöödud hammastega. Siingi on seda kõike. Sinuga samas trepikojas, kõrvalkorteris, naabermajas...