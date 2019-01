Kallakmaa ütleb ajakirjaniku kõnet vastu võttes, et peab kohe koosolekule tõttama ja praegu on veidi kiire. Kuulnud helistamise põhjust, Kallakmaa hetkeks kohmetub.

«Huvitav, kes mind sinna üles seadis? See on küll suur üllatus! Mõnikord öeldakse, et tunnustus tuli üllatusena, kuigi tegelikult seda juba loodeti, aga mulle tuli see küll nagu välk selgest taevast,» lausub ta pikkamisi.