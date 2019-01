Linlased nurisevad linna teehoolduse üle

Enim meelehärmi valmistab inimestele see, et teed on korralikult lahti lükkamata ja mõnes kohas on oht lausa autoga kinni jääda. Veel märgiti, et kuna lund pole ära viidud, on teeäärsed vallid sõidurajad märksa kitsamaks teinud ning mõnel kahesuunalise liiklusega teel ei taha autod üksteisest enam hästi mööda mahtuda. Kõige probleemsemate piirkondadena nimetati Ristiku, Mündi, Joodi ja Uue tänava ümbrust. (Linna haldusalas olevates külades teevad talihooldust teised firmad, mitte Rarex Ehituse OÜ – toim).