Mis kell peaksid koolitunnid algama? On mugav öelda, et lapsed on väsinud, aga õiget põhjendust sellele ei ole. Kui ei minda õigel ajal magama, ei magata unetunde täis, siis see ongi väsimuse põhjus. Ka lasteaedades ei peeta päevast kohustuslikku und enam õigeks.