Ettevõte on juba praegu esitanud põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametile taotluse saada toetust laienduse esimesele järgule. Ehitusload selleks on juba olemas.

Väätsa Agro juht Margus Muld ütles, et veel tuleb täpsemalt selgeks teha, millised lauda­hooned olema hakkavad. Kui see on teada, siis veel selle aasta esimeses pooles loodab ettevõte alustada keskkonnamõjude hindamist. «Ehituseks läheb vahest kahe-kolme aasta pärast,» lisas Muld.