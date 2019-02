Lumerikas talv on oma jälje jätnud ka omavalitsuste rahakotti. Nii Türi ja Järva vallas kui ka Paide linnas on lumekoristus talvise teehoolduse eelarve lõhki ajanud või nõudnud hoolega lisakulutusi. Õnneks on kõigil kolmel omavalitsusel reserve, kust raha juurde taotleda.