Tanel Toom, 2013. aastal, kui selgus, et teie idee on pääsenud Eesti100 filmikonkursil 17 parema hulka, ütlesite Facebooki kirjavahetuses, et ei taha laskmata karu nahka jagada. Nüüd on film valmis, kogub kinodes rohkelt vaatajaid. Kuidas selle karu nahk siis jagunes?

(Muigab) Ega ma ju tea, kas see on karu või kährik, ja kui palju seal seda nahka on, mida jagada. Mulle ei meeldi rääkida asjadest, mis pole valmis. Filmi tegemine on protsess, ma ei saa välja lubada, milline film täpselt tuleb ja kui paljudele see meeldib.