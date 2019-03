Mõisamüük läheb teisele ringile

Paide abilinnapea Siret Pihelgas kinnitas, et Sargvere mõis on müügis samasuguse alghinnaga nagu esimesel korral ehk 220 000 euroga. «Toona ei tulnud ühtegi pakkumist, ei olnud isegi väljaspool pakkumise vastu huvi väljanäitamist, kuid eks võimaliku alghinna langetamise otsustab volikogu,» lausus ta.

Pihelga selgitusel on mõisat müüa keeruline ja pelgalt hinna alandamisest ei pruugi piisata, et kompeksile uus omanik leida. «Vaadates seda, kui palju on Eestis üleüldse mõisaid müügis, ja nende hinnaklassi, siis arvatavasti mingil hetkelt tuleb teha ka Sargvere mõisa alghinna alandamise otsus,» selgitas ta.