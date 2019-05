Kange saare naine kasvatab lapsi nii kodus kui ka tööl

Urve Salm (51) on üles kasvatanud viis tublit last – Eriku (29), Maia (25), Kai (24), Ivari (17) ja Taneli (15) – ning õpetanud peaaegu 30aastase õpetajatöö kestel sadu ja sadu lapsi.

Ta teab suurepäraselt, et ega lastega ole alati kerge. «Sellega tuleb leppida ja võtta igat last sellisena, nagu ta on. Vaid mõistmise ja toetava suhtumisega jõuab sihile,» lausus ta. «Häält tõsta pole mõtet, sest see teeks asja hullemaks.»