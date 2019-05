Tikupoiss soovitab tormajatel korraks aja maha võtta

Ehitustööd algasid Paia ristis eelmise aasta novembris ning krundi omaniku, Johnny ASi juhatuse likme Urmas Johansoni kinnitusel on need edenenud plaanitult. «Ehitajaga (Evicon Ehitus – toim) on olnud väga hea koostöö. Noored mehed tahavad ennast tõestada ja me ei ole pidanud neis pettuma,» ütleb ta ringkäiku alustades.