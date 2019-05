Selle tulemusel läks osa Järvamaa põllumehi tänavu põllule eriti varakult, et piimakarjal ninaesine täitsa otsa ei lõppeks.

Üks varajane esimese niite tegija oli Estonia OÜ, mille juhatuse esimees Ain Aasa ütles, et nõnda varajane põllule minek oli tõesti hädavariant. Eelmise aasta varud lõppesid tegelikult juba veidi aja eest ja vahepeal tuli mujalt sööta juurde osta, et kevadeni vastu pidada. «Ega väga taha raha välja käia ja mujalt osta, sellepärast mõtlesimegi, et prooviks uut varianti. Eks endal oli ka huvi, kas õnnestub,» lausus ta.