Laulu- ja tantsupeole pani õla alla üle saja inimese

Väljaots märkis, et kes veel mingil põhjusel pole sihtkapitali kaudu ürituse toetusest teadlik, siis asutajate sekka on veel võimalik astuda 25. mail Järvamaa laulu- ja tantsupeol Türil. «Selleks tuleb läbi astuda peo infotelgist ja teha jõukohases summas annetus,» sõnas ta.

Ühtlasi tundis Väljaots heameelt, et juba nii paljud inimesed ja kollektiivid üle maakonna on tulnud laulu- ja tantsupeo sihtkapitali asutajaks. «Eriti meeldiv on, et kolm ettevõtet, PMT OÜ, OÜ Espak Paide ja OÜ Isevärki, ei pidanud paljuks anda olulist toetust,» lausus ta. Sihtkapital on loodud eesmärgiga väärtustada ja arendada üht märgilisimat kogukonda siduvat kultuuriüritust – Järvamaa laulu- ja tantsupidu.