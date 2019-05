Siserulaparki trikitama minekuga tuleb veidi oodata

Paide avatud noortekeskuse juhataja Reima Nõmmik ütles, et laste ja noorte turvalisus on ülimalt oluline. «Nüüd, kus rulapark on valmis, nägime, et radiaatorid ja aknaaugud, mis on kohe rampide kõrval, võivad trikitajatele ohtlikud olla ja tuleb turvalisemaks ehitada,» lausus ta.