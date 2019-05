Türi spordiklubide liidu spordispetsialist Liisa Gritšenko selgitas, et kui eelmisel aastal mängiti kaheliikmelistes, siis tänavu juba kolmeliikmelistes võistkondades. «Muudatusi on ka üldarvestuses, kus arvestus käib individuaalselt, mitte võistkondlikult. See annab võimaluse igal etapil võistkondi muuta,» selgitas ta.