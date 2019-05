Villem Kivimäe ütles, et kuna neil on suur ahjuküttega elumaja ja käredama talvega kulub kütteks puid palju, toovad kõik sugulased ja tuttavad oma puud neile. «Oleme Kriilevälja talgutel korrastanud jõeäärset metsaalust ja needki ülejäägid on mulle siia hoovile toodud,» lausus ta ja näitas uhkusega oma puuriitade kollektsiooni.