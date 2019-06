Paide triatloni korraldaja Ain-Alar Juhanson sõnas, et siinne triatlon on taaskord avamas Eesti triatloni karikasarja ja triatlonisuve. «Kavas on lühikesed ja atraktiivsed sprindidistantsid, mis põhivõistluse esimestel kestavad vahest 55 minutit kuni poolteist tundi,» selgitas ta. «Lastel kestavad need kindlasti vähem.»