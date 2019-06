Koeru lapsed tunnetavad paljajalu erisugust pinnast

Karola Mürk IIb klassist sõnas, et talle tundub jala all kõige pehmem ja mõnusam sambla- ja kunstmurukate. «Hästi terav on puukoor, sealt tahaks kohe ära astuda. Kiviklibu pole ka kuigi meeldiv,» ütles ta.

Karola lisas, et nende klass tegi tunnetusrajal samblakastikese. «Kogusime sammalt õpetaja tagaaiast. Seda oli seal päris palju. Rajal sättisime samblatutid üksteise kõrvale, et oleks mõnus astuda. Nüüd on sinna kõrvalt kastist kivitükke sisse pudenenud ja see ajab segadusse, et miks sammal mõne koha pealt torgib,» selgitas ta.