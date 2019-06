Mäeküla ristmikul algab suve lõpus ümberehitus

Maanteeameti Ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi ütles, et Mäeküla ristmiku ümberehituse plaan on endiselt jõus. Lähima paari-kolme nädala jooksul loodab amet hanke välja kuulutada. Ta lisas, et ristmik läheb hankesse koos Mäeküla–Suurpalu tee ümberehitusega.