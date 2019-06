Paduvihm ja rahe rikkusid maasikasaagi

Kui neljapäevane Järva Teataja kirjutab, et Lõhmuse mahetalus on maasikad küpsenud ja hakkavad järjest müügile jõudma, siis ilmataadil oli teistsugune plaan. Sama päeva hommikul käis talu põldudelt Põikval ja Laupal üle nõnda tugev rahe- ja paduvihmasadu, et ujutas põllud üle ja tegi taimedele viga.